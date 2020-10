Giudice Reale eletto nel Comitato Centrale dell’A.N.M.

Andrea Reale (foto) da diversi anni giudice presso il Tribunale di Ragusa, è stato eletto nel Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati. Una carica meritata e lusinghiera che viene annunciata con soddisfazione e compiacimenti dall’Accademia Giuridica Modicana apprende con compiacimento della lusinghiera affermazione nelle elezioni. “Auguriamo – dice il presidente Salvatore Campanella al dottore Reale ed anche al dottore Giacomo Ebner, attualmente in servizio presso il Dipartimento Giustizia minorile, buon lavoro nel prestigioso consesso del quale fanno parte, in un momento delicato per la magistratura.

Siamo sicuri che le loro doti professionali e umane saranno determinanti per restituire alla funzione giudiziaria quel prestigio e quel rispetto che l’Avvocatura e la parte migliore della società da troppo tempo attende”.

