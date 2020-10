Multicar Amarù prima al meeting regionale Giovanissimi

Ancora una volta al top. Ancora una volta prima società classificata. Domenica scorsa, al meeting regionale Giovanissimi Trofeo Melanzì, l’Asd Multicar Amarù ha fatto valere la forza delle proprie pedalate, la capacità degli atleti gialloblù di mettersi in evidenza. Questi i risultati ottenuti: terzo posto per Giuseppe Caruso nella categoria G1; primo posto per Leonardo Carbonaro nella G3; primo posto per Gabriel Minardi e quinto per Giuseppe Papa nella G4; Simone La Rocca si è classificato al secondo posto e Salvatore Caruso terzo nella G5. Sara Caruso, poi, è arrivata seconda nella G5 femminile mentre Margarita Putelli si conferma ancora al primo posto nella G6. “Insomma, meglio di così questo meeting regionale Giovanissimi non poteva andare – afferma il presidente Carmelo Cilia – ancora una volta devo ringraziare tutto lo staff e i nostri atleti per il grande impegno profuso. Determinati risultati non arrivano certo per caso e, piuttosto, costituiscono il frutto di abnegazione e sacrificio costante, gli stessi che stiamo perseguendo dall’inizio della stagione. Nel frattempo, stiamo già programmando la prossima perché intendiamo crescere sempre di più. E non mancheranno le sorprese”.

Salva