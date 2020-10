Tanto che sarà mai… Riceviamo e pubblichiamo

Peccato che con “Andrà tutto bene” non riusciremo più ad andare avanti.

Con il nuovo Decreto, firmato da Giuseppe Conte, coadiuvato dagli scienziati, hanno decretato la fine del nostro lavoro.

Tanto non succede nulla….

Tanto moriremo di fame….

Tanto non riusciremo più ad andare avanti….

Tanto che sarà mai? Un piatto di pasta vuoto lo avrai….

Tanto alla fine, ti toglieranno tutto….

Ti toglieranno pure le mutandine.

Ti toglieranno pure la casa….

Ti toglieranno pure la tv….

Ti toglieranno pure il letto….così dormirai a terra.

Ti toglieranno pure le scarpe….

Ti toglieranno ciò che hai comprato dopo anni di sacrifici…..

Ti toglieranno anche le condizioni di vivere….

Tanto….che sarà mai.

Uno in più, uno in meno non cambia.

Con il nuovo DPCM, il M5S ha, di fatto, decretato la fine di tutti noi lavoratori del mondo dello spettacolo.

Tanto Giuseppe Conte e tutti i politici che stanno a Roma, mica lo sanno che si può morire di fame….loro hanno lo stipendio fisso.

E noi, volentieri andremo a mangiare a casa di Conte, andremo a mangiare a casa di Speranza, andremo a mangiare a casa di quelli della “Task Force”, andremo a mangiare da tutti quelli che lo sostengono.

Per noi, quest’anno è finito prima di cominciare, per noi quest’anno , anzi, non è mai cominciato.

Siamo rimasti fermi dall’7 Marzo, da lì, il buio più totale.

Da lì, assenza delle istituzioni, assenza di coloro che dovrebbero rappresentarci.

Da noi, la stagione estiva, non è mai iniziata.

Da noi, la stagione invernale, non sarà mai finita.

Ed è così, che il M5S, ha decretato la fine della nostra esistenza.

Ha decretato la fine del nostro lavoro.

Se il nostro settore, non ha mai avuto una riconoscenza, pensate adesso cosa dovrebbe avere.

Dal 7 Marzo 2020, noi, siamo rimasti fermi.

E adesso, a coloro che sostengono il M5S, cu ciò rici?

Tanto loro, hanno lo stipendio fisso.

Buona Giornata.

Lettera firmata: “Un lavoratore dello spettacolo”

