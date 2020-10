Superenalotto premia Ragusa. Un “5” da circa 13.000 euro

Il SuperEnalotto continua a baciare la Sicilia. Nel concorso di sabato 10 ottobre è stato realizzato un “5 da 13.646,96 euro a Ragusa. La schedina vincente è stata convalidata al Tabacchi Catania in via Dandolo 146. Il Jackpot, intanto, ha toccato quota 50,7 milioni, che saranno messi in palio nel concorso di domani. L’ultimo “6” è stato centrato il 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Sicilia, riferisce Agipronews, il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.

