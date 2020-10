Modica, Spadaro: “Sulle bollette idriche chiarimenti alla gente”

Il consigliere comunale di Modica, Giovanni Spadaro, interviene sulla querelle delle bollette per il servizio idrico con importi errati. “Siamo stati contattatida parecchi cittadini che si sono visti recapitare per l’ennesima volta delle bollette idriche con importi errati perché segnanti consumi ben oltre quelli effettivi.In parecchie bollette idriche, inoltre,risulta la scritta “non residente” – dice l’esponente di opposizione – anche se si tratta di prime abitazioni. Altra lamentela di non secondaria importanza che ci viene sottoposta è quella delle difficoltà o impossibilitàa mettersi in contatto con l’ufficio acqua chiamando ai numeri di telefonoindicati nel sito del Comune”.

Spadaro chiede all’amministrazione comunale che sia resa nota la causa di questi errori, se sia stata fatta la lettura dei contatori o in caso contrario quale criterio sia stato seguito per determinare gli importi indicati in fattura e quali misure siano state prese per permettere ai cittadini di ottenere le opportune rettifiche.

Salva