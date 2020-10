Inizia nel migliore dei modi l’avventura in A2 della Pallamano Ragusa Keyjey che, sabato 10 ottobre presso la palestra Sebastiano Parisi di via Bellarmino ha battuto l’Orlando Haenna con il punteggio di 26 a 23. A bordo campo a refertare l’incontro, disputatesi a porte chiuse, sono stati i cronometristi dell’Asd “Hyblea” di Ragusa con tabelloni e cronometri.

La partita, fin dai primi minuti, ha visto le due squadre siciliane affrontarsi a viso aperto. Il primo tempo si è concluso con il punteggio di 15 a 13 per i ragusani, nel secondo tempo dopo diverse fasi di alternanza nel dominio del gioco, caratterizzato da diversi errori in fase di realizzazione e dalla perdita per infortunio del giocatore ibleo, Manuel Russello, si sono viste egregie individualità fra cui, le splendide parate del portiere, Paolo Biondo che più di una volta ha innescato il contropiede, i goal di rapidità realizzati dal giovane ragusano, Gabriele Giummarra (4 goal in totale) e le 2 splendide reti messe a segno consecutivamente dal mancino Batu’ Russo che ha saputo sfruttare, nel finale, i momenti di doppia superiorità numerica.

Al fischio finale è scoppiata la gioia della squadra locale che ha iniziato con il giusto approccio la nuova stagione agonistica, tuttavia la dirigenza ragusana sa bene che sarà una stagione molto impegnativa, infatti il sette ibleo, che questa estate è stato ripescato in A 2 ed inserito nel girone C, nel corso dell’anno sarà chiamato ad affrontare 9 società agguerrite, vale a dire Cus Palermo, Alcamo, Benevento, Mascalucia, Noci, Lanzara, Il Giovinetto, Messina e lo stesso Haenna battuto ieri ma che preparerà una gara di ritorno agguerrito.

