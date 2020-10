IPhone 5 il lancio forse martedì. Problemi copertura Regno Unito

Il nuovo iPhone 5G potrebbe avere problemi di copertura nel Regno Unito, ha riferito oggi il quotidiano The Telegraph. L’iPhone, che Apple dovrebbe lanciare martedì, potrebbe non riuscire a connettersi alla banda 5G 700MHz, ha riferito il giornale. Bande a 700MHz vengono utilizzate per estendere la copertura delle reti telefoniche, consentendo ai segnali di raggiungere aree più remote e di estendersi ben oltre le antenne. G.R.

