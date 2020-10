Allerta meteo. A Modica si è riunito Gruppo Operativo di PC.

Riunione in corso al Palazasi di Modica del Gruppo Operativo di Protezione Civile in previsione dell’allerta meteo previsto per le prossime ore. Presieduto dal sindaco, Ignazio Abbate, l’organismo ha pianificato immediati interventi di tutela per la gente ed il territorio tra cui la chiusura dell’ingresso principale di Marina di Modica per evitare che il fango proveniente dalla parte a monte della frazione possa arrivare fino alle abitazione; chiusura dei cancelli posti ai varchi dei quattro torrenti

Salva