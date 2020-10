BTS: 114 milioni click in tempo reale per concerto in streaming

I BTS spopolano nel web. Sono milioni i fan che ieri si sono sintonizzati sul concerto in diretta streaming della boyband K-pop. Intitolato “Map of The Soul ON:E”, l’evento è stato programmato dopo che il gruppo, causa Covid, è stato costretto a rivedere il piano iniziale che prevedeva un’esibizione davanti a un pubblico limitato. “Tu non sei qui, ma ti sento qui, come se potessi sentire le tue urla di gioia” ha detto ai fan la cantante V, o Kim Tae-hyung. L’ultimo successo della band è stato “Dynamite”, la prima canzone interamente in inglese, che ha raggiunto la vetta della classifica Billboard Hot 100 il mese scorso. Dall’esordio nel 2013, BTS stanno spopolando nel mondo giovanile proponendo musiche e danze orecchiabili, con testi che tendono a responsabilizzare i giovani. La band si è guadagnata il titolo “guinness world records” per la performance in diretta streaming dopo che il suo primo concerto online a pagamento nel mese di giugno ha attirato 757.000 milioni di persone da 107 paesi. La società che ha gestito l’evento, la Bit Hit Entertainment, non ha ancora rilasciato il numero di persone che hanno seguito ieri l’evento ma da quanto è trapelato pare si siano contanti circa 114 milioni di “clic” in tempo reale. Nel corso della serata è stata aperta anche una chat room per consentire ai fan di pubblicare commenti interagendo in contemporanea.

