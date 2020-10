Ragusa. Il Comune aderisce alla Campagna “Io non Rischio”

Il Comune di Ragusa partecipa alla Campagna informativa nazionale sui rischi naturali e antropici che interessano il nostro paese, denominata “Io non rischio”.

Per il 5° anno consecutivo il gruppo comunale volontari di Protezione Civile del Comune di Ragusa darà un apporto fondamentale alla manifestazione.

L’attuale condizione epidemiologica ha costretto i partner della Campagna a pensarla con modalità totalmente diverse, infatti l’edizione 2020 sarà interamente “digitale” e si svolgerà nell’intera giornata di domenica 11 ottobre sulla pagina Facebook del Gruppo Comunale e potrà essere seguita al link:

https://www.facebook.com/gruppocomunalevolontariprotezionecivilediragusa/

Nel corso della giornata di Campagna sulle buone Pratiche di Protezione Civile in caso di Terremoto e Maremoto sono previsti diversi appuntamenti:

Ore 9.00 Buongiorno INR nazionale (in collegamento col sito www.iononrischio.it)

A seguire Video sponsor introduttivo

Ore 10.00 Saluti istituzionali

Ore 11.00 Buone pratiche di Protezione Civile

Ore 11.30 Buone pratiche in LIS

Ore 12.00 Buone pratiche in Lingua Spagnola

Ore 14.00 Buone pratiche in Lingua Araba

Ore 16.00 Intervista nazionale

Ore 17.00 Mettiamo in sicurezza la nostra casa

Ore 18.00 Arrivederci alla prossima edizione.

