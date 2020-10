Europa: schizzano i numeri del Covid-19

Il Covid-19 minaccia di andare di nuovo fuori controllo in Europa. Paesi come Francia, Spagna e Repubblica Ceca hanno tutti registrato il numero giornaliero maggiore di nuovi contagi, mentre il Ministro della Salute tedesco Jens Spahn si è detto “molto preoccupato” per il netto aumento dei contagi nel paese. Ieri in Germania erano oltre 4mila. Un ministro britannico, intanto, ha osservato che la serie di misure di lockdown locali annunciate nel paese negli ultimi giorni non stanno avendo alcun successo nel ridurre la curva dei contagi.

G.R.

