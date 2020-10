Alessio Puma nuovo direttore generale del Ragusa calcio

L’Asd Ragusa Calcio 1949 continua a organizzare nella maniera migliore la società anche per rispondere alle esigenze che si stanno manifestando in un momento molto complicato che si spera di potere risolvere al più presto. Il sodalizio azzurro riempie un’altra casella del proprio organico. A ricoprire il ruolo di direttore generale, infatti, sarà il 31enne Alessio Puma, libero professionista. “In una realtà nuova e ambiziosa come quella azzurra – spiega quest’ultimo – ritengo giusto che ognuno assuma il proprio ruolo all’interno della società. Ciò ci servirà per ottimizzare il lavoro svolto e le decisioni da assumere di volta in volta. Ringrazio i miei compagni di avventura sportiva che hanno ritenuto che io potessi essere la figura giusta per ricoprire questo difficile e delicato ruolo. Inutile aggiungere che, come ho sempre fatto, metterò tutto me stesso per svolgere al meglio un nuovo e particolare compito. Ci stiamo rimboccando le maniche, dopo questo inizio non semplice, consapevoli che dovremo ancora soffrire e che, però, troveremo le opportune contromisure per garantire quel futuro calcistico che una realtà come il Ragusa merita. Sono in prima linea e ci daremo da fare al meglio, tutti assieme, per arrivare a tagliare il traguardo prefissato”.

