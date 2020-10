La giapponese Toyota ha dichiarato che svilupperà un autocarro elettrico a celle a combustibile pesante con la sua controllata, Hino Motor Co, per il mercato nordamericano. La mossa si espande sull’attuale sforzo di Toyota per sviluppare un camion elettrico a celle a combustibile di classe 8 da 25 tonnellate per il mercato giapponese, annunciato all’inizio di quest’anno. Il primo camion dimostrativo – ha detto Toyota – dovrebbe essere pronto nella prima metà del 2021.

Gierre

