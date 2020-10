Ragusa. In corso manutenzione straordinaria della piscina

La piscina comunale di Contrada Selvaggio a Ragusa, con molta probabilità, sarà riaperta a fine ottobre in quanto si è reso necessario attuare interventi strutturali.

“Questa Amministrazione – dichiara l’assessore allo sport Eugenia Spata – ha scelto di investire in maniera forte sulla manutenzione straordinaria dei suoi impianti sportivi, tra cui la piscina comunale, la quale da tempo aveva delle criticità che i frequentatori conoscevano purtroppo assai bene. Sappiamo che la chiusura, prima dovuta al lockdown e poi all’esigenza di questi interventi, ha causato ulteriori disagi proprio agli atleti e a chi era solito frequentare l’impianto, ma di fronte a interventi strutturali era impossibile garantirne comunque l’apertura. Parliamo di sistemazione della rete elettrica, manutenzione di locale caldaia e serbatoi, ristrutturazione della vasca piccola utilizzata anche per fisioterapia e riabilitazione, che oltre a delle perdite presentava anomalie nei filtri. Si tratta di interventi necessari anche al risparmio energetico per un impianto dai consumi molto alti. A richiedere parecchio tempo, inoltre, è stato lo smaltimento dei liquidi, che costituiscono rifiuti speciali, senza considerare la fase burocratica di stanziamento delle risorse che ha preceduto l’avvio del cantiere vero e proprio. Ad oggi si stanno ultimando i lavori alla vasca piccola, mentre i passaggi successivi saranno il riempimento di quella grande e la sanificazione. A quel punto, probabilmente a fine ottobre, si potrà riaprire. E’ logico che chiudere un impianto non faccia piacere, ma è altrettanto vero che solo attraverso determinati interventi questo potrà garantire efficienza e funzionalità.”

