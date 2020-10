IPhone a tutta velocità con 5G

Evento speciale il 13 ottobre, quando Apple si ritiene possa svelare le caratteristiche dei nuovi iPhone con capacità ultraveloce 5G. Apple ha intitolato l’invito all’evento internazionale “Ciao Velocità”. Lo scopo è prepararsi al lancio di nuovi prodotti in vista dello shopping natalizio da sempre il più grande trimestre di vendita di Apple nel mondo. Per quest’anno Apple avverte, al contrario degli altri anni, che i nuovi iPhone non saranno spediti alla clientela e ai mercati internazionali prima del mese di ottobre. Nel primo evento tenutosi il mese scorso, Apple aveva introdotto le funzionalità dei nuovi modelli di Apple Watch e iPad. Nuove anche le cuffie e tag wireless AirPods over-ear per trovare oggetti smarriti utilizzando segnali wireless.

