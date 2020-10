Ragusa calcio. Il 14 ottobre il match con l’Atletico Catania

L’Asd Ragusa Calcio 1949 comunica che la gara di domenica scorsa con l’Atletico Catania, valida come terza giornata del girone B del campionato di Eccellenza, prevista da calendario e spostata a mercoledì 7 ottobre, è stata ulteriormente posticipata a mercoledì 14 ottobre, sempre alle 15,30, allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio. Sono state così accolte le richieste della società azzurra, alla luce delle ultime vicissitudini sanitarie, rispetto a cui il quadro complessivo non è stato ancora definito. L’Asd Ragusa Calcio 1949 ringrazia, dunque, il comitato regionale della Figc per l’attenzione prestata. Allo stesso tempo, la società azzurra si sta organizzando al meglio per superare questo momento delicato. Anche sul fronte mercato sono in programma nuovi movimenti che saranno comunicati al più presto. Allo stesso tempo, ritenendo che non ci siano più i margini per potere andare avanti, ringraziandoli comunque per l’impegno fin qui profuso e augurando loro le migliori fortune professionali per il futuro, l’Asd Ragusa 1949 ha deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con l’attaccante Andrea Furnò e con il portiere Samuele Florio. Il sodalizio azzurro sta valutando quali potranno essere le migliori scelte da compiere con l’obiettivo di affrontare al meglio il campionato, così come negli impegni assunti ad inizio stagione.

