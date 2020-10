L’Amministrazione comunale rende noto che sulla base di un’apposita convenzione sottoscritta tra il Comune di Ragusa ed il sindacato S.n.a.g. – Confcommercio è possibile richiedere i certificati Anagrafici e di Stato Civile on line presso le sottoelencate edicole della città.

Le certificazioni online che sarà possibile rilasciare saranno:: residenza, stato di famiglia, stato libero, esistenza in vita, contestuale, cittadinanza, convivenza, nascita, matrimonio, morte, unione civile Le certificazioni avranno la firma digitale dell’Ufficiale di Anagrafe del Comune di Ragusa e sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria. Il costo è di 2,00 euro per ogni tipologia di certificato con rilascio di scontrino o ricevuta fiscale. I certificati sono in bollo tranne nei casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.

“La convenzione che abbiamo sottoscritto con il sindacato Snag-Confcommercio – dichiara l’assessore allo sviluppo di comunità Giovanni Iacono – ci consente di continuare il percorso di decentramento amministrativo avviato da questa Amministrazione per rendere più efficienti e snelli i servizi resi in favore dei cittadini. Da tempo abbiamo attivato il servizio di certificazione online utilizzato da circa il 40% dei cittadini. Adesso aggiungiamo questa nuova forma di decentramento che consentirà a chi ha necessità di richiedere un certificato anagrafico di rivolgersi, in alternativa agli sportelli del Comune, alla rete che abbiamo voluto creare in alcune edicole del territorio.

Le edicole convenzionate sono:

Puma Rosario Via G. di Vittorio 20

CENTOCOSE dI Piazzese Virginia Via Archimede 246 Perone Rosa Via Solunto 6

Altamura Giovanna Corso XXV Aprile 31

Lo Magno Giovanni Via Risorgimento 43

Criscione Carmelo Via Fanfulla da Lodi 64

Campo Carmela Via Eugenio C. Lupis 159

Migliorisi Giovanna Viale Europa 32

NON SOLO EDICOLA di Chessari Giovanna Via Carducci 118

Salva