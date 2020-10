Al via la mensa scolastica a Modica. Oggi la visita del Sindaco

Questa mattina il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, accompagnato dal suo vice Saro Viola, ha svolto la consueta visita di inizio anno presso i locali della mensa scolastica. La novità più importante di quest’anno è lo sdoppiamento del servizio, ovvero due cucine e due squadre per distinguere i pasti preparati per gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie (elementari e medie). Quest’ultimi sono stati oggetto della visita dell’Amministrazione Comunale: “Una visita ormai tradizionale – commenta il Sindaco – per augurare un sereno e proficuo anno lavorativo a tutti gli addetti al servizio. Ho potuto constatare l’esistenza di locali puliti, moderni e accoglienti, oltre all’utilizzo di materie prime di alta qualità. Da queste cucine escono ogni giorno circa 800 pasti pensati e realizzati tenendo conto delle esigenze alimentari di tutti gli studenti. Oggi, ad esempio, hanno preparato delle ottime lasagne al forno differenziando le porzioni vegetariane per gli studenti che per vari motivi non mangiano carne. Sono piccole attenzioni che fanno capire quanto è importante per noi il benessere di ogni singolo alunno anche a tavola. Nei prossimi giorni andremo a trovare anche la cucina dove vengono preparati i pasti per i più piccoli. Abbiamo optato per questa scelta dello sdoppiamento per curare maggiormente il regime alimentari di “utenti” così particolari come i bambini e per garantire una maggiore velocità nella preparazione e nella distribuzione”.

