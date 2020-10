Nuovo Dpcm: multe per chi non indossa la mascherina

Emergono nuovi dettagli sul nuovo Dpcm che dovrebbe essere approvato nelle prossime ore dal Governo. Appare scontato che entrerà in tutta Italia l’obbligo di mascherine all’aperto.

Ma la vera novità sembra che il non rispettare questa misura comporterà maximulte da 400 a 3000 euro per chi sarà beccato senza il dispositivo di protezione individuale. Un deterrente che, spiegano, potrebbe davvero fare la differenza nell’epidemia. In qualche Regione, come l’Emilia Romagna, è già in vigore una sanzione di questo tipo. A proposito, il nuovo Dpcm dovrebbe, in un certo senso, “limitare” il potere dei Governatori, come era successo ad esempio a maggio: l’obiettivo è che nessuno potrà fare di testa sua con ordinanze sparse e che a volte creano confusione

Novità anche per feste private e battesimi e matrimoni, dove ci sarà un tetto massimo di 200 persone per i ricevimenti dopo le cerimonie, ma anche sugli incontri conviviali si sta pensando ad una stretta quantomeno sui controlli. Rimane il divieto di ballo e l’obbligo di mascherina quando si sta al chiuso se non è possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro. Una regola che si dovrà applicare anche nei cinema e nei teatri.

Per quanto riguarda la movida, il governo vuole anticipare alle 23 l’orario di chiusura di bar e ristoranti, ma di questo si discuterà con i governatori proprio nel tentativo di trovare una soluzione che possa mettere tutti d’accordo e non incidere in maniera troppo forte sul settore, tanto che lo stop potrebbe slittare a mezzanotte. Come già detto, ci saranno molti più controlli utilizzando la polizia locale ma anche i soldati impegnati nell’operazione “Strade sicure”.

