Calcio. Inizia il campionato dei giovani del Modica Airone

Inizia a tinte chiaro scure il campionato del settore giovanile del Modica Airone. Tinte chiare che provengono dai buoni segnali lanciati dal gruppo dei Giovanissimi Regionali di Franco Rappocciolo, una squadra che dimostra di saper giocare a calcio in 11 e sa gestire i momenti di una gara. Le tinte scure, invece arrivano dal gol subito all’ultimo secondo dal gruppo che fino ad allora aveva fatto una gara di grande intensità, ma una ripartenza e la stanchezza hanno fatto pagare dazio. Altra tinta scura arriva dall’altro gruppo, quello degli Allievi Regionali guidati da Andrea Tona, che hanno dovuto rimandare il proprio inizio a causa di una positività al Covid-19 di un ragazzo della rosa avversaria che ha, quindi, chiesto di poter restare a casa e non partire per la trasferta modicana.Gara intensa quella giocata da parte dei Giovanissimi, sul campo Meno Di Pasquale di Avola contro la Virtus Avola, che hanno dato subito segnale di esserci e di voler giocare ogni partita come una finale a se stante, pensando al piacere della vittoria del singolo incontro senza guardare la classifica. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con una grande occasione capitata sui piedi di Yu Suwa sprecata e una serie di tiri da lontano poco precisi, in un match che sembrava doversi sviluppare principalmente a centrocampo. Nella ripresa inizio intenso dell’Airone che gioca bene a calcio attraverso i suoi interpreti, non a caso arriva il gol del vantaggio ospite con Di Mari che si invola verso la porta avversaria, salta due avversari e la mette in rete. Gara che scorre con gli ospiti sempre in avanti, spreconi in un paio di occasioni. Nei minuti finali l’arbitro fischia una punizione a favore della squadra modicana espellendo Battaglia tra le fila dell’Avola. Dalla punizione arriva un colpo di testa in difesa che lancia la ripartenza dei padroni di casa che pareggiano grazie al gol di Rinaldo proprio prima che l’arbitro fischi la fine della gara.Una gara intensa e che lascia l’amaro in bocca al gruppo dei Giovanissimi. Per quanto riguarda gli Allievi, la società Modica Airone ha ribadito più volte che esprime la sua vicinanza all’A.S.D Santa Maria e augura pronta guarigione al ragazzo.

TABELLINO GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15

VIRTUS AVOLA: Nastasi, Spugnetti, Montoneri, Battaglia A., Morale, Argentino, Scarso, Battaglia P., Randazzo, Carnemolla, Barone.

PANCHINA: Riccieri, Carbe, Lentini, Rametta, Rinaldo, Cannizzo, Vaccaro.

MODICA AIRONE: Trovato N., Guccione, Trovato S., Denaro, Cavallo Sam., Ragusa, Calabrese, Rappocciolo, Di Mari, Cavallo Sal., Yu Suwa.

PANCHINA: Verdelli, Giunta, Assenza, Brafa, Alecci, Misseri, La Cognata. ALL.: Francesco Rappocciolo

MARCATORI: 12’ st Di Mari (M.A), 37’ st Rinaldo (V.A)

