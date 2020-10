Ragusa vince di misura, all’esordio nel massimo campionato italiano di basket femminile, quest’anno sponsorizzato Techfind, al termine di una gara sempre giocata sul filo dell’equilibrio e risolta soltanto nei secondi finali. Con Empoli è 82-80, dopo una partenza contratta delle iblee e le toscane a comandare nel punteggio (pur senza mai scappare via) la prima parte della gara che si è svolta nel silenzio assordante di un Palaminardi ancora senza pubblico. Le padrone di casa, poi, cambiano definitivamente marcia nel terzo quarto, quando giocano meno contratte e riescono a difendere meglio sugli schemi di coach Alessio Cioni. Nei secondi finali, sull’80-80 Santucci trova il canestro del +2 a 2’’ dalla sirena finale. Dopo il time out, Ravelli esce bene dai blocchi e lascia partire la tripla che per fortuna di Ragusa non trova la retina. La Passalacqua conquista i primi due punti stagionali (doppia doppia per Kuier che mette 10 punti e prende 12 rimbalzi). “Nei primi due quarti molto male in difesa – commenta coach Gianni Recupido – perché sono assolutamente da rivedere 48 punti presi, che sono una enormità che non è possibile concedere. Brava ovviamente Empoli che ha anche tirato con percentuali importanti, poi nel terzo e quarto quarto abbiamo fatto meglio in difesa ma fatto qualcosa di meno fluido in attacco. La nostra stagione passa da queste partite che si vinceranno e si perderanno. Abbiamo commesso tanti errori di gioventù, abbiamo fatto falli col bonus a metà campo, errori che solo giocando potremo riuscire a superare. Poi comunque la nostra è una squadra che ha lottato e che si butta su ogni pallone, le ragazze a turno hanno fatto buone cose e quindi ci sono momenti della partita che dobbiamo portarci con noi perché sono quelli che ci possono far vincere”. Giovedì alle 20,30 la Passalacqua sarà di scena a Bologna, contro la Virtus, nell’ambito della seconda giornata di campionato, mentre domenica prossima, 11 ottobre, riceverà la Dinamo Sassari.

