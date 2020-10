Calcio, Frigintini assente. Scicli ringrazia con un secco 3-0

CALCIO SCICLI 3

FRIGINTINI 0

Marcatori: pt 27′ Arena, st 15′ Voi, 49′ Campailla.

Calcio Scicli: Sessa, Voi, Di Raimondo (42′ st Garibaldi), Santospagnuolo, Arrabito (44′ st Emmolo), Mcini, Rizza, Drago, (8′ st Gjoci), Caccamo (28′ st Padua), Arena, Occhipinti (37′ st Campailla). A Disp: Vindigni, Paolino, Donzella, Ancella. All. Pino Rosa.

Frigitnini: La Licata, Pisana (37′ pt Arrabito), Corallo, Noukri (44′ st Caschetto), Pianese, Di Martino, Sangiorgio, Militello (21′ st Macauda), Zacco (14′ st Buscema), Calabrese (40′ st Spadaro), Sella. A Disp: Giannì, Micari, Pitino, Manduca. All. Stefano Di Rosa.

Arbitro: Salvatore Azzolina di Caltanissetta.

Assistenti: Salvatore Debole di Catania e Stefano Garofalo di Siracusa.

Modica – Un Frigintini irriconoscibile cede senza alcuna attenuante a un quadrato Calcio Scicli che al “Pietro Scollo” ha messo in campo la giusta determinazione e la “cattiveria” agonistica necessaria per un derby che per la formazione del presidente Giuseppe Arrabito vale i primi tre punti della stagione dopo due sconfitte consecutive.

Per i rossoblù di Stefano Di Rosa la sosta forzata imposta del calendario ha fatto perdere il giusto ritmo a Pianese e compagni che hanno fatto più di un passo indietro rispetto alle prestazioni fornite in Coppa Italia e alla prima di campionato contro il quotato Megara.

La partenza della formazione della frazione modicana e a rilento e i ragazzi di Pino Rosa ne approfittano immediatamente conquistando il pallino del gioco e del centrocampo dove capitan Arrabito è il protagonista indiscusso.

La prima occasione pericolosa dei cremisi arriva al 6′ quando un disimpegno errato della difesa modicana permette a Occhipinti di lanciarsi in area e tirare in porta con palla che finisce a lato.

Al 9′ buon lavoro sulla sinistra dell’ex Caccamo che salta in dribbling Corallo e scarica a “rimorchio” per il tiro di prima intenzione di Arena che si perde di poco alto.

Al 15′ ci prova Arrabito dalla distanza con un rasoterra che La Licata in tuffo para con qualche difficoltà.

Al 27′ arriva il meritato vantaggio sciclitano. Caccamo conquista punizione dalla lunetta dei sedici metri. S’incarica della battuta Arena. La palla è deviata dalla barriera di quel tanto che basta per mettere fuori causa La Licata, la sfera sbatte sulla traversa e termina in rete (nella foto).

Al 33′ continua il monologo sciclitano con il neo arrivato Di Raimondo (ottima la sua prova) che serve in verticale Caccamo che aggancia e serve in area Occhipinti che stoppa e tira a botta sicura, ma non inquadra il bersaglio.

È questa l’ultima azione degna di nota della prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo il Frigintini sembra più motivato, ma è solo un fuoco di paglia.

La formazione di Rosa rimane sul pezzo e al 12′ e al 13′ si rende pericolosa prima con Occhipinti e successivamente con Arena, ma in entrambi i casi la difesa rossoblu si salva in angolo con qualche difficoltà.

Al 15′ arriva il raddoppio. Angolo dalla destra di Arena che trova pronto alla deviazione aerea Voi che mette la sfera dove La Licata non può arrivare.

Al 23′ si fa vedere finalmente in attacco il Frigintini con una punizione dal limite di Sella che a portiere battuto si stampa sul palo.

Al 26′ Arena serve a sinistra Occhipinti che entra in area e batte a rete, La Licata è attento e para a terra.

Al 48′ Gjoici fa tutto da solo. Entra in area di rigore e e batte a rete, La Licata devia in angolo. Dal successivo corner del solito Arena che serve un assist al bacio per il neo entrato Campailla che di testa mette alle spalle di La Licata stabilendo il definitivo 3 – 0.

