Calcio. Il Santa Croce arpiona il San Pio X con un sonoro 3-0

Il Santa Croce calcio conquista la prima vittoria esterna della stagione e si rinfranca dalla sconfitta immeritata di sette giorni fa contro la Jonica. La squadra di Gaetano Lucenti in questa occasione è stata molto più cinica della scorsa partita e dopo un primo tempo con alti e bassi, nella seconda frazione è uscita fuori, riuscendo a trovare la rete della vittoria e a legittimare il risultato con altre occasioni da rete salvate dalla bravura del portiere locale. Protagonisti di giornata il trio “vittoriese” Di Rosa-Leone-Sferrazza che con tre perle di pregevole bellezza hanno condotto i propri compagni alla vittoria. In particolare il duo Di Rosa-Leone sono stati la vera spina nel fianco della San Pio X con il primo che sulla fascia sinistra ha fatto il bello e il cattivo tempo, marcando una bellissima rete nella prima frazione di gioco e fallendone due clamorose nel secondo tempo. Ma la perla di giornata l’ha confezionata sicuramente il bomber “Re” Ciccio Leone che con un tiro di pregevole bellezza (dal vertice destro dell’area di rigore locale) è riuscito a trafiggere il portiere con la palla che ha prima colpito il palo sinistro e poi ha continuato la sua corsa nel fondo della rete. Un gesto tecnico di altre categorie che sicuramente meritava una visione migliore e gli apprezzamenti del pubblico che anche in questa occasione era assente. A chiudere i conti nella seconda parte della partita ci pensava Peppe Sferrazza con un impetuoso colpo di testa su cross di Totò Ravalli che indirizzava la palla sull’angolino basso alla destra del portiere Romano. Mister Lucenti a fine gara era molto soddisfatto della prestazione dei suoi uomini e soprattutto sulle indecisioni difensive del primo tempo cercava di vedere il bicchiere mezzo pieno, soprattutto, per il contraccolpo psicologico avuto dalla squadra per l’uscita anticipata di capitan Simone Iozzia e per il rodaggio che ancora manca nei meccanismi difensivi. Soddisfazione per la vittoria esterna anche negli ambienti dirigenziali che alla felicità dei tre punti conquistati, contrappongono la preoccupazione per la chiusura continuata degli impianti sportivi che impediscono al pubblico di assistere alle gare. Di seguito il commento del direttore generale Claudio Agnello:

” Aver raccolto sei punti nelle prime tre giornate di campionato è cosa assai buona. – commenta il DG Claudio Agnello – Nonostante l’attuale buon piazzamento in classifica ritengo che la squadra debba ancora sfoderare il suo vero potenziale in termini di gioco, qualità e coraggio ma è anche giusto dare tempo all’allenatore di far crescere il gruppo gradualmente un passo alla volta e a Mascalucia abbiamo raccolto i frutti. Ciò che invece ci preoccupa è in primis l’infortunio al nostro capitano Iozzia che è il pilastro portante della squadra e poi le incerte sorti degli stadi che tengono in apprensione non solo noi ma tutto il calcio dilettante. Siamo coscienti quanto la situazione epidemiologica della nazione sia poco rassicurante ma non comprendiamo il motivo per cui anche negli stadi dilettanti non si possa accedere con le dovute precauzioni anti covid. Se gli organi preposti ritengono che riaprire gli stadi a capienza ridotta sia un rischio troppo grande per la salute dei tifosi – continua Agnello – allora ritengo che sia più sensato sospendere anche i campionati fin quando il governo ritenga possibile il parziale ingresso del pubblico negli impianti. Il calcio dilettante senza il pubblico non ha alcun senso e i club militanti nelle categorie maggiori potremo resistere per poco tempo ancora senza quella base del pubblico su cui si reggono i contesti emozionali ed economici che tengono in vita il calcio dilettante e tutti i tesserati al suo interno.”

