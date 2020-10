Covid. 71enne muore a Ragusa, a Comiso positivo autista di scuolabus

Un anziano vittoriese di 71 anni da tempo ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale “Maria Paternò Arezz”o di Ragusa è deceduto ieri. A Comiso, invece, è risultato positivo l’autista di uno scuolabus. Il sindaco, Maria Rita Schembari, ha chiuso alcuni uffici comunali per sanificarli ed ha sospeso alcune linee del servizio di trasporto alunni, specificatamente le linee “B” e “C”. Un caso è registrato in ognuno dei comuni di Acate, Chiaramonte, Monterosso e Giarratana, quest’ultimo comune era rimasto finora indenne dal contagio.

Sale a 110 invece il numero del persone in isolamento domiciliare: 42 a Ragusa, 27 a Vittoria, 11 a Modica, 7 a Santa Croce, 6 a Scicli, 5 a Pozzallo, 4 a Ispica.

Per quanto invece riguarda i ricoveri sono: 4 ricoveri in Malattie infettive dell’Ompa e uno in terapia intensiva nello stesso ospedale; tra i pazienti iblei, 2 sono al San Marco di Catania e 1 all’Umberto I di Siracusa sempre in Malattie infettive.

