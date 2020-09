Stasera (3 di notte in Italia) faccia a faccia Trump-Biden

Si preannuncia un duello senza esclusione di colpi. Per i convenevoli, sarà meglio sintonizzarsi altrove. Il dibattito tra Donald Trump e Joe Biden verrà trasmesso alle ore 21 negli States, le nostre 3 di notte, e si può seguire in diretta video. l duello tv sarà caratterizzato da misure anti-Covid: i candidati dovranno sempre mantenere la distanza di sicurezza, quindi nessuna stretta di mano. Il dibattito dal Case Western Reserve University di Cleveland, durerà 90 minuti e non avrà interruzioni pubblicitarie. Sono 6 i temi al centro del dibattito che si prevede infuocato.

