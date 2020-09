Dopo la lettera inviata giovedì scorso alle amministrazioni locali dell’Isola, bacchettando i sindaci che hanno chiuso le scuole e invitando a non emettere ordinanze urgenti senza il «necessario conforto dei Dipartimenti di prevenzione competenti», la Regione interviene e prepara una nuova ordinanza.

La misura centrale del provvedimento, in linea con quanto deciso dalle Regioni Campania e Calabria, sarà l’obbligo di utilizzare la mascherina sempre, a qualunque ora del giorno e della notte, e anche all’aperto.

“In estate abbiamo suggerito l’opportunità di tenere le mascherine anche nei luoghi esterni – dice il presidente della Regione Nello Musumeci in questo video -. Poi un Dpcm ha tolto l’obbligo e ci siamo adeguati, ma da quel momento abbiamo assistito ad assembramenti inaccettabili. Dobbiamo intervenire”.

Nell’ordinanza che sta per essere firmata dal governatore, ci sono misure limitative anche per la movida e dunque contro gli assembramenti.

“L’aumento dei contagi impone ulteriori misure restrittive che avremmo potuto evitare se ci fosse stata una maggior responsabilità collettiva. Purtroppo gli appelli non hanno sortito effetto – aggiunge Musumeci -. Stiamo disponendo misure che servono a richiamare al senso di responsabilità la comunità siciliana. Non penalizzeremo le attività economiche. La nostra terra è già in ginocchio.

Salva