Calcio. Ragusa pronto alla trasferta con la Virtus Ispica

Ragusa Calcio 1949 sta preparando con la massima attenzione la sfida con la Virtus Ispica, valida per la seconda giornata del campionato di Eccellenza, girone B. Un derby inedito tra due squadre che, per differenti motivi, cercheranno entrambe di accaparrarsi i tre punti. Le aquile allenate da Filippo Raciti, scottate dal rocambolesco pareggio di domenica scorsa allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio, scenderanno in campo al Consales di Rosolini (inizio gara alle 15,30, sfida a porte chiuse) con la consapevolezza di non potere commettere altri passi falsi se si vuole rilanciare l’entusiasmo attorno al circus azzurro. “Dal canto loro – afferma l’allenatore – sappiamo che l’Ispica arriva da una sconfitta sul campo dell’Igea che non era certo il miglior modo per iniziare. E, quindi, sfrutteranno il turno casalingo per imporre il loro gioco. Noi, però, abbiamo cercato di studiare la partita nella maniera migliore, sappiamo che loro sono temibili e se la giocheranno a viso aperto, altrettanto dovremo fare noi, così come è accaduto nelle tre gare ufficiali che finora abbiamo sostenuto”. Raciti avrà la possibilità di impiegare l’esterno d’attacco Alex Porto, che ha scontato la giornata di squalifica, mentre il portierino Samuele Florio continuerà a difendere la porta azzurra visto che Armando Di Martino sconta la seconda delle tre giornate di squalifica che gli sono state comminate la scorsa stagione. Per il resto, l’organico non sarà dissimile da quello di domenica scorsa che ha pareggiato 2-2 con lo Jonica Fc. “Ci vorrà – aggiunge il presidente Giacomo Puma – tutta la determinazione di cui siamo stati capaci nella ripresa di domenica scorsa per riuscire a disputare una grande partita su un campo difficile come quello di Rosolini con la Virtus Ispica. Ho seguito con attenzione gli allenamenti nel corso della settimana e ho visto gente molto motivata. Stiamo continuando a operare per far sì che l’organico si ricompatti e possa affrontare questo difficile campionato nel migliore dei modi”.

