A Modica inaugurata la scuola di ciclismo Motyka MTB

Dalle prime pedalate alle uscite in compagnia tra le bellezze paesaggistiche che offre il nostro territorio. È questo l’obiettivo che si pone la Motyka MTB School che ha inaugurato lo scorso 19 settembre. Presente alla kermesse di presentazione alla città in rappresentanza dell’amministrazione comunale l’assessore allo sport Maria Monisteri e l’assessore Giorgio Linguanti.

La Motyka MTB School è una scuola aperta a tutti. Grazie alla grande esperienza e la preparazione degli istruttori Laura Melilli e del vice campione italiano 2019 DOWNHILL Davide Camedda, infatti, la scuola delle “due ruote” modicana che ha sede al Polo Commerciale e precisamente in via Maestri del Lavoro, propone corsi di ciclismo per bambini e bambine dai 6 ai 16 anni di qualsiasi capacità, dalle prime pedalate ai più esperti. Alla Motyka MTB School, quindi tutti avranno la possibilità di sperimentare la Mountain bike anche in compagnia, ma in un ambiente in cui le parole d’ordine sono divertimento e sicurezza.

I corsi della Motyka MTB School sono indirizzati a fornire le tecniche fondamentali per il corretto utilizzo della bicicletta e l’equilibrio adattabile a qualsiasi tipo di sport.

I corsi prevedono la suddivisione dei partecipanti in base alla loro età e al loro livello di apprendimento. Giochi di abilità ed esercizi nel campo attrezzato, saranno alla base di ogni lezione per poi passare a sperimentare nuove emozioni sui nuovi sentieri del campo scuola, il tutto sotto l’attento sguardo e partecipazione degli istruttori qualificati della FCI (Federazione Ciclistica Italiana).

