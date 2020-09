A Modica il 118° anniversario dell’alluvione del 26 settembre.

La cerimonia rievocativa del 118° anniversario dell’alluvione che colpì la città di Modica il 26 settembre del 1902 si terrà sabato 26 settembre p.v.

Come di consueto sarà officiata una Santa Messa alle ore 11.00 nella Chiesa di Santa Maria di Betlem nel ricordo delle vittime e di quel tragico evento.

L’Amministrazione Comunale intende rinnovare e riconfermare le attestazioni di gratitudine alle Città di Milano e di Palermo che, prime tra tutte le Città italiane, diedero l’avvio ad una gara di solidarietà che, con i fondi raccolti, consentì la costruzione in luogo sicuro di un nuovo quartiere che offrì una dimora a quanti l’avevano perduta in quella tragedia.

Subito dopo la Santa Messa, sarà deposta nell’atrio comunale di Palazzo San Domenico una corona di alloro sotto la lapide rievocativa.

Salva