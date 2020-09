Modica. Il Saluto del Sindaco Abbate al nuovo anno scolastico

In occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico desidero, a nome dell’intera Amministrazione Comunale, rivolgere un carissimo saluto a tutti gli studenti, alle loro famiglie e a tutte le componenti del mondo della scuola. L’inizio di questo nuovo anno scolastico ha rappresentato forse il momento più difficile della storia della scuola italiana in epoca repubblicana. Tutti abbiamo sofferto chiudendo le porte delle aule scolastiche, la culla della crescita e della formazione per eccellenza dell’essere umano. Sono stati mesi pesanti per tutti, a maggior ragione per i ragazzi che si sono visti privare della loro quotidianità e che ora non vedono l’ora di riappropriarsi della loro vita che può dirsi completa solo se comprende le ore passate tra i banchi. Per farci trovare pronti alla riapertura, questa Amministrazione ha lavorato come non mai sotto ogni punto di vista. Abbiamo effettuato una massiccia opera di adeguamento dei locali per rispettare i parametri imposti dalle nuove leggi dello Stato, quindi classi allargate, in certi casi addirittura sdoppiate per rispettare le distanze di sicurezza. Nei giorni scorsi insieme alla Protezione Civile abbiamo distribuito decine di migliaia di mascherine a disposizione degli alunni e del personale oltre a centinaia di litri di prodotti igienizzanti e sanificanti che serviranno per gli arredi e i sanitari. Insieme ai Dirigenti Scolastici abbiamo elaborato dei piani Anti Covid che se rispettati ci metteranno al sicuro da ogni possibile pericolo. Tutto questo perché ci teniamo più di ogni altra cosa a che l’intero anno scolastico possa svolgersi fluido senza interruzioni o allarmi. La nostra parte l’abbiamo fatta, ora tocca agli alunni e ai docenti riprendere da dove erano stati bruscamente interrotti 6 mesi fa. A loro auguro un anno scolastico proficuo e ricco di soddisfazioni, da affrontare con il massimo impegno perché la conoscenza e il sapere sono fondamentali per la crescita e il futuro. Ai genitori, l’invito a seguire costantemente i propri ragazzi, aiutandoli nelle scelte e soprattutto a superare eventuali difficoltà”.

Salva