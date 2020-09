Modica, negativo il terzo tampone a bambino

Anche il terzo tampone effettuato sul bambino di Modica, presunto positivo al Covid, è risultato negativo. Lo ha annunciato sul proprio profilo Facebook il sindaco, Ignazio Abbate. Una splendida notizia che ha, però , un retrogusto amaro. “Abbiamo assistito – dice il primo cittadino – ad una caccia alle streghe per scoprire l’identità della famiglia come se si fossero macchiati di chissà quale colpa. Per questo oggi ho voluto ribadire questa notizia che sgombera il campo da qualsiasi stupida illazione. Ho letto tante volte #restiamoumani ma noto con dispiacere che una cosa è scrivere sui social ,un’altra è la vita reale

Auguri al piccolo e alla sua famiglia anche per quello che hanno passato in questi giorni”.

Salva