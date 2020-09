Verso il masterplan sviluppo turistico per il GAL Terra Barocca

Si va verso la redazione finale del masterplan di sviluppo turistico del GAL Terra Barocca. Dopo le varie tappe e l’intenso lavoro svolto dal team di esperti coordinato dal docente universitario Marco Platania, giovedì 24 settembre, alle ore 15 a Modica (Giardino della Contea – strada provinciale Modica – Pozzallo) si svolgerà l’ultimo incontro che seguirà la modalità del brainstorming per acquisire ulteriori elementi testi alla progettazione della destinazione turistica dei territori dei cinque Comuni aderenti e cioè Ragusa, Modica, Scicli, Santa Croce Camerina e Ispica.

Dopo i saluti di Ignazio Abbate, presidente del GAL e sindaco di Modica, daranno il loro contributo Giuseppe Dimino e Giuseppe Affrunti, del Dipartimento Regionale Agricoltura; Francesco Azzaro dell’Ispettorato dell’Agricoltura di Ragusa e il direttore del GAL, Salvatore Occhipinti. Poi si svolgeranno gli attesi interventi degli esperti che compongono il team che ha lavorato alla redazione del masterplan. Si tratta di Nicola Cerpelloni, Simone Tumino, Francesco Lucifora, Benedetto Puglisi e appunto Marco Platania

Secondo la tecnica del brainstorming tutti gli operatori turistici saranno invitati a partecipare attivamente al dibattito per condividere le loro proposte di sviluppo. Non a caso l’appuntamento si intitola “Building Tourism Together” e prevede per ogni relazione la costituzione dei gruppi di lavoro. “È l’ultima tappa di un cammino lungo, ma molto proficuo – spiega il presidente Abbate – Metteremo insieme gli ultimi tasselli che comporranno il piano generale di programmazione delle attività nel settore turistico nel nostro territorio. Superata la fase in cui ogni Comune pensava a sé stesso, ci apprestiamo a definire quelle che saranno le linee guida che il territorio tutto, da considerare come unica realtà, dovrà seguire. I vantaggi, lo abbiamo più volte ribadito, saranno molteplici in termini di crescita economica grazie a politiche e iniziative coerenti e condivise da tutti nel settore dell’accoglienza”. E i primi risultati del masterplan, che offre le linee direttive per la destinazione turistica, saranno presentati proprio nell’incontro di giorno 24 settembre: “La competizione sul mercato turistico non è tra i prodotti, ma tra le destinazioni – sottolinea il prof. Platania, docente di Economia del Turismo presso l’Università di Catania – Per tale motivo risulta molto importante puntare sull’organizzazione del sistema turistico e determinare le strategie di marketing per vendere il territorio”. In questo senso il masterplan per lo sviluppo del sistema turistico del GAL Terra Barocca rappresenta un’importante azione volta a pianificare la composizione della destinazione turistica “terra barocca” in una logica sostenibile e partecipata. L’incontro è libero ma solo su prenotazione a info@galterrabarocca.com fino ad esaurimento posti. Saranno rispettate le disposizioni anti Covid-19.

