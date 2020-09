Cambio al comando della Capitaneria di Porto di Pozzallo

Nella cornice del Porto di Pozzallo, ha avuto luogo la cerimonia militare di cambio Comando presso la Capitaneria di Porto , tra il Capitano di Fregata (CP) Pierluigi Milella , cedente , ed il C.F. (CP) Donato Zito, Comandante accettante. Alla cerimonia in questione , rivisitata alla luce delle disposizioni normative dettate in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, ha preso parte, oltre ad una

rappresentanza del personale militare del Comando Marittimo ibleo, il Direttore Marittimo della Sicilia orientale , Contrammiraglio (CP) Giancarlo RUSSO . Nel discorso di commiato, il Comandante Milella ha avuto modo di ringraziare le Istituzioni, il cluster marittimo ed il mondo economico della Provincia Iblea, per la sempre fattiva collaborazione dimostrata , nel biennio di comando, nei confronti dell’Autorità Marittima pozzallese che ha garantito , dal canto suo, il perseguimento e raggiungimento di importanti obbiettivi dagli innegabili risvolti di natura sociale ed economica per il territorio della Provincia di Ragusa. Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Direzione Marittima di Catania ed al Direttore Marittimo, Ammiraglio Giancarlo Russo, per la vicinanza dimostrata ed a tutto l’equipaggio della Capitaneria, per l’instancabile e diuturno servizio svolto durante il period o di Comando. Il C.F. (CP) Donato ZITO, dal canto suo, ha avuto modo di apprezzare, nel periodo di affiancamento svolto dal 14 settembre scorso la vitalità della Provincia di Ragusa e la professionalità e sinergia delle Istituzioni del territorio ibleo, rimarcando la volontà di perseguire e raggiungere, con passione e tenacia, sempre migliori obbiettivi e risultati nell’interesse, non solo del cluster marittimo e del mondo economico che gravita attorno al porto di Pozzallo, ma dell’intero tessuto sociale della Provincia di Ragusa.

