Scicli. Il Consiglio approva il Regolamento parcheggio disabili

Il Consiglio Comunale di Scicli, nella seduta di ieri, ha approvato all’unanimità il Regolamento per il rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili e per la concessione di spazi di sosta loro riservati.

Il Regolamento nasce dalla necessità di favorire la mobilità e l’inserimento socio-professionale delle persone con difficoltà motorie, permanenti o temporanee e disciplina le modalità di rilascio, rinnovo del contrassegno di parcheggio e le modalità istituzione di spazi di sosta, riservati alle persone in possesso del contrassegno, sull’intero territorio comunale, sia generici che personalizzati.

Per il rilascio del contrassegno permanente è necessario presentare istanza al Comune di Scicli allegando: certificazione medica che attesti che la persona ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, documento di identità in corso di validità, eventuale documento del curatore/tutore, n. 2 foto formato tessera e certificato di residenza.

Il Comune di Scicli si dota finalmente di un importante strumento che favorirà la mobilità, l’accesso e la fruibilità dei luoghi pubblici da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie.

