Aiuti per le start up nei territori del GAL Terra barocca

Grande interesse e ottima partecipazione per i vari incontri di animazione territoriale che sono stati promossi dal GAL Terra Barocca per porre l’attenzione sui bandi già aperti per la sottomisura 6.2 che prevede un premio di 15 mila euro a fondo perduto per iniziative imprenditoriali, soprattutto per start-up, nel campo del turismo sostenibile e della trasformazione agroalimentare d’eccellenza. Ieri pomeriggio tappa a Ragusa nell’appuntamento promosso presso la sala conferenze dell’Assessorato comunale allo Sviluppo Economico e che ha fatto seguito agli incontri già sviluppati a Modica, Scicli e Ispica. Il prossimo è in programma il 29 settembre alle ore 18,30 alla Biblioteca Comunale Verga di Santa Croce Camerina.

Il ciclo di incontri sta permettendo di incontrare soprattutto tanti giovani che potranno, una volta avviate le procedure, concorrere al finanziamento di 32 nuove attività imprenditoriali, come hanno spiegato ieri Giovanni Gurrieri, componente del consiglio di amministrazione del GAL, il direttore Salvatore Occhipinti e i componenti del team Michele Gugliotta e Giovanni Cappuzzello.

Per l’Amministrazione comunale di Ragusa sono intervenuti il sindaco Peppe Cassì e il vicesindaco Giovanna Licitra che hanno ribadito la valenza dei due bandi attualmente aperti.

“Prosegue l’attività di informazione sui contributi per le imprese per attività extragricole e dunque un’opportunità per il nostro mondo economico di ottenere risorse per svolgere e continuare a svolgere questa importante funzione che hanno nel tessuto territoriale”, ha detto il primo cittadino. Per il vicesindaco Licitra “è il momento giusto per farsi avanti perché tante misure di intervento sono attive e questa è quella più dedicata alle start-up. Con 15 mila euro a fondo perduto è possibile ottenere un valido aiuto per iniziare a sviluppare la propria idea imprenditoriale. Sia come Amministrazione comunale che come GAL, di cui siamo tra i fondatori, stiamo cercando di dare una mano di aiuto ai nostri giovani per creare nuove occasioni e nuovi posti di lavoro”.

La sottomisura 6.2. offre infatti diverse opportunità favorendo la creazione di start-up nonché l’erogazione di servizi finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali nei territori rurali. I termini per partecipare al bando sono già aperti e scadranno il 30 ottobre 2020 per l’ambito 1 e l’11 novembre 2020 per l’ambito 2. Per informazioni dettagliate e per scaricare i bandi è possibile consultare il sito web www.galterrabarocca.com

