Covid, sono 14 i positivi oggi nel ragusano

Sono 14, di cui 6 migranti, i soggetti positivi al covid in appena 24 ore nel Ragusano. Tra i 14 è compreso anche il bimbo di circa 3 anni risultato positivo a Modica. Intanto un paziente negativizzato è stato dimesso e i ricoverati al covid hospital di Ragusa restano quindi 5. Controlli in corso tra le persone che hanno avuto contatti con i 14 soggetti positivi al virus: i tamponi vengono effettuati nel Ragusano ogni giorno in maniera incessante.

