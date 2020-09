Troppi incidenti nell’ipparino. L’allarme di Reset Vittoria

“Troppi incidenti stradali continuano a caratterizzare, anche in queste giornate, la quotidianità della nostra città. Per fortuna, la maggior parte tra questi non ha esiti pesanti per automobilisti e motociclisti. Ma ciò non toglie che, anche nel recente passato, le famiglie vittoriesi siano state costrette a piangere le vite dei propri cari, giovani e meno giovani, proprio perché rimasti vittime di tragici episodi. A fronte di ciò, oltre ai comportamenti poco confacenti di chi guida, anche un altro aspetto merita di essere rilevato: la mancanza di sicurezza nelle nostre strade a causa della latitanza di interventi tesi a garantire adeguate migliorie sul piano della viabilità e non solo”. E’ la riflessione che arriva dal segretario politico di Reset Vittoria, Alessandro Mugnas, prendendo spunto da quanto accaduto negli ultimi giorni all’incrocio tra via Cerasuolo e la provinciale che da Pedalino porta a Vittoria dove due auto si sono scontrate in maniera seria e, solo per un caso fortuito e fortunato, non c’è scappato il morto. “Non entro nella dinamica del sinistro – sottolinea Mugnas – ma un dato oggettivo è rappresentato, come segnalato da numerosi automobilisti e motociclisti, dalla presenza di sterpaglie sugli spazi interni degli spartitraffico che delimitano il crocevia, talmente abbondanti da impedire la migliore visibilità a chi impegna l’incrocio. Insomma, basterebbe solo un’adeguata potatura e la sicurezza migliorerebbe senz’ombra di dubbio. In altri casi, invece, è la presenza di asfalto precario a rendere la strada sdrucciolevole, e quindi maggiormente a rischio incidenti, in presenza di piogge o di altri fattori climatici analoghi. Questi sono soltanto due tra i cento esempi che si potrebbero portare nel contesto di una casistica di certo condizionata dall’approssimazione con cui si interviene lungo la rete viaria e soprattutto dai ritardi con cui tali interventi sono effettuati. E’ chiaro che la guida rispettando le regole da parte degli automobilisti e dei motociclisti rappresenta la priorità nel contesto di un discorso del genere. Ma anche la qualità della rete viaria in cui si circola assume una fondamentale importanza soprattutto se finalizzata a far sì che possano essere evitati gli incidenti stradali”.

