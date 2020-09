Il Modica Calcio rinforza il centrocampo con Renzo Grasso

A quattro giorni dall’inizio del campionato di Promozione il Modica Calcio ufficializza il tesseramento dell’italo argentino Renzo Agustin Grasso. Si tratta di un centrocampista dotato di grande tecnica che può far alzare l’asticella delle ambizioni della formazione allenata da Orazio Trombatore.

Classe 1990, Grasso lo scorso anno ha difeso i colori gialloverdi dell’Enna in Eccellenza. Di lui si dice un gran bene e le voci positive sul suo conto sono state confermate in questi giorni in cui il centrocampista albi-celeste si è allenato con la squadra dimostrando grande visione di gioco, professionalità e tanta voglia di scendere in campo per dare un contributo al raggiungimento degli obiettivi della squadra.

Grasso è in uno buono stato di forma e già da domenica al “Pino Bongiorno” di Caltagirone,dove il Modica farà il suo esordio nel difficile confronto contro il Mazzarrone sarà a disposizione di Orazio Trombatore.

“Sono carico e pronto per dare un contributo alla mia nuova squadra – spiega il neo centrocampista dei Tigrotti – Modica è una piazza importante e in questi primi giorni di allenamenti con i miei nuovi compagni ho capito che i programmi societari sono ambiziosi. Ho trovato un bel gruppo di ottimi atleti e bravi ragazzi – continua -che mi hanno messo subito a mio agio. Ho visto che la tifoseria modicana è una tifoseria molto “passionale” e questo è una cosa buona per noi che vestiamo questa maglia blasonata – conclude – perchè il calore dei nostri tifosi che speriamo possano tornare al più presto a incitarci dalle tribune sono una motivazione in più per dare il massimo per questa città e questi colori”.

“Grasso – spiega il presidente Michele Zocco – è un giocatore che aumenterà le qualità tecniche del nostro centrocampo. Le referenze su di lui sono molto buone e lo ha dimostrato in questi pochi giorni in cui si è allenato con la squadra. Il Modica Calcio, vuole fare bene e quello che ci apprestiamo ad affrontare sarà un campionato difficile perchè sono tante le formazioni che hanno allestito organici di primo livello. Altra incognita molto importante – continua – sono i tanti derbies in programma nel nostro girone, ma il Modica deve per tradizione, blasone e tifoseria fare un campionato da protagonista. Per questo motivo stiamo cercando con tutta la dirigenza e soprattutto con il grande lavoro a supporto di Pippo Vicari e Peppe Riela e di tutto lo staff tecnico di attrezzare una squadra competitiva in tutti i reparti e credo di essere sulla buona strada. Oggi siamo felici di annunciare l’arrivo in rossoblù di Renzo Grasso, centrocampista di qualità e esperienza che darà spessore al reparto, ma allo stesso tempo siamo in trattativa con altri due elementi importanti perla categoria per completare la rosa. Noi -conclude il presidente rossoblù – crediamo nel progetto e stiamo lavorando su più fronti per coinvolgere quanti vogliono spendersi in prima persona per il Modica Calcio, patrimonio della città e di tutti.

