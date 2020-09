Modica festeggerà il secolo di vita di Monsignor Guccione

Il prossimo 24 settembre, ricorre il 100˚ compleanno di monsignor Francesco Guccione, già vicario generale della diocesi di Noto.

Per desiderio del Vescovo, Mons. Antonio Staglianò, e di molti presbiteri e laici, tale ricorrenza sarà ricordata, con una Messa di ringraziamento, presso la cappella dell’ Istituto “Giacomo Cusmano” al Boccone del Povero di Modica, dove attualmente risiede monsignor Guccione. La celebrazione avrà luogo alle 10:30 di giovedì 24 settembre.

Nel rispetto delle misure contro la pandemia, la partecipazione sarà limitata al vescovo, al Consiglio Episcopale, al Consiglio Presbiterale, a un diacono in rappresentanza del Clero, agli addetti di Curia, ai parenti, ad alcune suore e laici.

“Ringraziamo il Signore ‘con’ e ‘per’ Mons. Guccione – ha dichiarato in una nota della Curia il vicario generale, monsignor Angelo Giurdanella – per il suo intenso e lungo servizio di presbitero alla nostra Chiesa: prima padre spirituale, poi rettore in Seminario e per 40 anni vicario generale, servendo con fedeltà, abnegazione e umiltà i Vescovi che si sono succeduti, con attenta obbedienza al magistero del Papa e del Vescovo. È stato anche il primo direttore della Caritas diocesana, delegato vescovile per la vita consacrata e uno dei moderatori del Sinodo diocesano. Sacerdote mite e buono, ha fatto suoi i sentimenti di Cristo Gesù, lasciandosi abitare dal ‘pensiero di Dio’.

Tutti gli siamo debitori per la testimonianza di fede e l’esempio di vita che continua a donarci e per questo gli esprimiamo la nostra corale gratitudine e facciamo della sua ‘bella testimonianza’ una luce per i nostri passi”.

