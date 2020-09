Incidente mortale a Marina di Modica. Nominati i periti

Il giudice per le indagini preliminari di Ragusa, Eleonora Schininà, su richiesta del pubblico ministero, Marco Rota, ha nominato l’ingegnere Roberto Piccitto quale consulente tecnico d’ufficio per fare chiarezza sull’incidente stradale in cui morì l’imprenditore modicano Alberto Vicari di 50 anni. Piccitto, che ha accettato e firmato l’incarico, nei prossimi giorni fisserà la data delle operazioni peritali le cui risultanze dovranno essere depositate entro novanta giorni. Per l’indagato, G.G., 50 anni, residente a Sampieri, gli avvocati Mario Caruso e Pietro Latino hanno nominato l’ingegnere Giorgio Gurrieri, come consulente tecnico di parte mentre l’avvocato Ignazio Galfo, che rappresenta la famiglia della vittima, ha nominato l’ingegnere Giuseppe Garofalo. Il giudice ha concesso i 90 giorni canonici per le conclusioni ed ha rinviato l’incidente probatorio al 20 gennaio 2021. Si dovrà fare chiarezza sulla dinamica del sinistro rilevato dalla polizia locale a Marina di Modica.