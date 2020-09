Il Vittoria calcio prepara il suo esordio in campionato sabato

C’è tanta attesa per la prima di campionato, che si giocherà per il Club Calcio Vittoria 2020 nell’anticipo del sabato, fuori dalle mura amiche del Gianni Cosimo, allo stadio comunale Pietro Scollo “Caitina”, in campo neutro, contro l’Asd Scicli Calcio.

In vista della prima di campionato, mister Fernandez sta preparando al meglio i Biancorossi, allenandoli al campo dell’Emaia, per avere una maggior presa di contatto col terreno del Caitina, contro una squadra che ha inserito in rosa giocatori di categoria.

Per quanto riguarda la rosa di mister Fernandez, la società Biancorossa è lieta di annunciare il suo nuovo acquisto: si tratta di Saidy Khan Muhammed, difensore, classe 1998.

“Si tratta di un acquisto che può dare velocità agli undici di mister Fernandez- ha dichiarato il Presidente Michele Bertoni. “Sono molto soddisfatto della squadra che sta diventando sempre più competitiva”.

E nel frattempo lo stadio comunale Gianni Cosimo sta assumendo un nuovo volto, grazie ai lavori di rifacimento del manto erboso e di tutti i lavori connessi allo stadio, come spogliatoi, sala stampa, tribune.

“A nome di tutta la società, posso affermare che stiamo facendo tutto il possibile per rendere lo stadio agibile e fruibile al nostro bellissimo pubblico” – ha affermato il Direttore Generale Salvo Barravecchia. “Lo stadio è al momento un cantiere aperto e daremo il massimo per il nostro Vittoria”.

“Non vediamo l’ora di vedere gli spalti pieni” – hanno dichiarato i Vice Presidenti Gianni Polizzi e Giuseppe Fernandez. “Il Vittoria è l’impresa dei vittoriesi, e il progetto parte proprio dallo stadio, considerato fulcro centrale del Vittoria. Questi sforzi servono per rendere aperto al pubblico lo stadio in occasione della seconda di campionato, contro il Priolo”.

Inoltre la prossima settimana la società del Club Calcio Vittoria 2020, con in testa il Presidente Bertoni, e a seguire il DG Barravecchia e i Vice Presidenti Polizzi e Fernandez, organizzerà una riunione nel quale inviterà ufficialmente il Direttivo degli Ultras, per parlare insieme dei programmi e dei progetti futuri del Vittoria. Un segnale importantissimo che lega ancora di più il Vittoria ai Tifosi Biancorossi.

