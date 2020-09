Ragusa. Potabilizzatore Camemi in stand-by. Ennesima incompiuta

L’ennesima incompiuta inaugurata durante l’amministrazione Piccitto. Di un’opera di fondamentale importanza. Che potrebbe risolvere gli annosi problemi legati alla carenza d’acqua a Marina di Ragusa e nelle contrade lungo la “provinciale 25”, Ragusa mare. Manca l’ultimo tassello: il collegamento tra la vasca di accumulo e l’allaccio della condotta del consorzio. Nella vasca di 270 metri cubi, già realizzata, dovrebbe essere convogliata l’acqua del pozzo del Consorzio di Bonifica per raggiungere Contrada Gaddimeli a Marina. Il progetto prevedeva anche la realizzazione, in prossimità dei villaggi esistenti, nel tratto Camemi – Marina di Ragusa, delle derivazioni per consentire successivamente gli allacci alla rete idrica. Alla prima vasca se ne dovevano aggiungere altre due della stessa capacità di quella di accumulo. La denuncia è del movimento civico Territorio. “Ancora una volta registriamo la pessima programmazione dell’amministrazione Cassi – spiega il presidente del movimento civico Territorio di Marina di Ragusa, Angelo la Porta – dinanzi ad una problematica così importante che interessa migliaia di residenti e villeggianti. Da mesi denunciamo lo stato di abbandono delle contrade e della citta’ con la penuria d’acqua e con i cittadini costretti, loro malgrado, ad acquistare il prezioso liquido. Chiediamo al sindaco e all’assessore di riferimento uno scatto d’orgoglio con risposte certe e immediate”. La Porta aggiunge. “Vorrei ricordare al sindaco Cassi i tantissimi disagi con la prenotazione delle autobotti dell’acqua con una lista d’attesa lunghissima. Il tempo delle attese è davvero finito”.

