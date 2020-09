Donato materiale anti-Covid alla protezione civile di Modica

Un grande gesto di solidarietà arriva dai proprietari di un bar a Modica. Si tratta di Giuseppe e Michele Spadaro del Bar fucsia, che durante il lockdown hanno deciso di utilizzare il 10% dell’incasso guadagnato durante i mesi di restrizione per acquistare mascherine, guanti e altro materiale di contenimento della pandemia, donati alla protezione civile di Modica. Il bar fucsia ha donato anche delle attrezzature per la gestione delle emergenze dovute al maltempo come tute e stivali.

