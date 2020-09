Conad Scherma Modica. Al via il 37° corso scolastico gratuito

Con lo slogan “Diventiamo Grandi Insieme” ha preso il via la campagna promozionale del 37° corso scolastico gratuito, ideata e realizzata con la collaborazione dell’agenzia di web marketing e comunicazione “Condire Digitale”, nuovo partner della Scherma Modica. Il corso organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Modica, rivolto a tutti gli alunni delle scuole primarie della città, è in forma totalmente gratuita e si svilupperà per circa quattro ore settimanali, fino al mese di dicembre. Seguiti dai tecnici della società i bambini seguiranno un percorso di educazione motoria e di avviamento alla scherma in forma ludica. Sarà data così la possibilità di conoscere ed apprendere i primi rudimenti della disciplina sportiva che ha portato la prima medaglia d’oro olimpica nella provincia iblea. Tutte le attività saranno svolte seguendo i rigidi protocolli di sicurezza anti Covid, in un ambiente sanificato ed igienizzato, con controllo temperatura all’ingresso, raccolta autodichiarazioni di cui alle linee guida, procedura di sorveglianza sanitaria. Per tutto il mese di settembre sarà possibile prenotare una visita della Sala Scherma-PalaMoak, conoscere i tecnici e effettuare l’iscrizione al corso, per poi dare il via alle lezioni lunedì 28 settembre. Con il mese di ottobre inoltre prenderanno il via anche i corsi promozionali di attività ludico-motoria per bambini di 5/6 anni, oltre che di avviamento alla scherma paralimpica, in carrozzina e per non vedenti, e per adulti delle categorie master.

A pieno ritmo anche l’attività federale nelle nazionali under20 ed assolute, in attesa che la Federazione Internazionale decida sull’inizio e le modalità di svolgimento dell’attività agonistica del nuovo anno. Di ritorno da Piani di Luzza (Udine) Francesco Spampinato dove ha svolto una settimana di allenamenti con la nazionale under20 ed in partenza per il centro di preparazione olimpica di Tirrenia Giorgio Avola, che assieme al maestro Migliore prenderanno parte da domani all’allenamento di fioretto maschile della nazionale assoluta.

