Pozza d’acqua in spiaggia.Ragusa in movimento chiede interventi

“Fine estate con il botto a Marina di Ragusa. E’ di ieri, infatti, con maggiore insistenza rispetto al recente passato, la segnalazione di numerosi bagnanti che, nel tratto di spiaggia antistante piazza Malta, sono costretti a convivere con la presenza di una pozza d’acqua melmosa. Ma è mai concepibile una cosa del genere?”. E’ quanto rileva il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, dopo avere raccolto le lamentele di numerosi cittadini, alcune dei quali sfociate pure sui social con tanto di foto. “Secondo l’amministrazione comunale – continua Chiavola – si tratta dell’infiltrazione di acqua di mare sotto la sabbia. Ma, al di là dell’interpretazione o meno che si vuole dare al fenomeno, una cosa è certa: per tutto il mese di agosto, e anche più, forse, i bagnanti di questa parte della spiaggia hanno convissuto con tale fastidiosa presenza. E nessuno ha cercato di trovare una soluzione. Anzi, dal Comune hanno allargato le braccia come dire: mica possiamo metterci a combattere contro la natura. Una scelta che, secondo noi, deve essere rivista per evitare che in occasione della prossima stagione balneare si ripresenti questa stridente anomalia che nulla ha a che vedere con una località come Marina di Ragusa che si fregia della bandiera blu e della bandiera verde dei pediatri”.

