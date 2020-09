Apertura anno scolastico a Pozzallo

Viste le ultime disposizioni regionali , con la quale si dà facoltà ai

Dirigenti scolastici di posticipare l’inizio delle attività didattiche per

quanto riguardano non solo gli Istituiti sedi di seggio elettorale, ma

anche per quelli dove permangono esigenze di carattere organizzativo

dovuti anche a ritardi oggettivi scaturiti dalle prescrizioni legate alla

straordinaria situazione epidemiologica in atto; per i motivi fin qui descritti gli Istituti Comprensivi A. Amore, G. Rogasi e Circolo Didattico

hanno posticipato l’avvio dell’anno scolastico al 24 settembre mentre

l’Istituto Giorgio La Pira al 21 settembre. Si tratta di una scelta opportuna che mira a garantire la sicurezza degli alunni in termini di salute pubblica e permette

all’Amministrazione di operare con gli interventi di manutenzione

necessari e di sanificazione degli edifici scolastici , con particolare

riferimento a quelli sede di seggi elettorali, per l’imminente

consultazione referendaria.

Buon inizio e buon anno scolastico agli studenti, alle loro famiglie, ai

docenti, al personale ATA e ai Dirigenti scolastici impegnati in prima

linea in questo particolare e complesso

