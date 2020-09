Calcio a un ladro. Modica, punizione per un poliziotto ?

Potrebbe scattare un provvedimento disciplinare per un agente di Polizia in servizio presso il Commissariato di Modica che avrebbe colpito con un calcio un ladro in fuga, gli ha sferrato un calcio. Le riprese dell’arresto sono state fatte da un cittadino che ha postato quel video che è diventato virale.

“Nessuna giustificazione per l’episodio – commenta il Questore di Ragusa, Giusy Agnello – sono costretta ad aprire un provvedimento disciplinare e la cosa mi dispiace moltissimo perché so bene con quanto impegno lavorino i nostri agenti”.

Frattanto su Facebook è scattata una rete di solidarietà, avviata dall’ex assessore comunale, Nino Gerratana, sotto lo slogan “Io sto col poliziotto”.

