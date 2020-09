Calcio. Il Frigintini ospita il Vittoria nel return match di Coppa

Sono diciannove i calciatori del Frigintini convocati da Stefano Di Rosa per la gara di domani pomeriggio contro il Club Calcio Vittoria. Match valido per la gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia al quale i rossoblù si approcciano con l’intento di poter ribaltare lo 0-2 della gara di andata.

La preparazione è proseguita con gli ormai consueti ritmi settimanali. Il tecnico rossoblù dovrà fare a meno del regista Simone Pitino, ma in compenso recupera Federico Bufalino.

Il cruccio dei calciatori e dei dirigenti –comunque- è quello di dover disputare il confronto senza la presenza di spettatori. Porte ancora chiuse in ossequio al DPCM che, tuttavia, non trova uniforme applicazione sul territorio siciliano, anche se il presidente Salvatore Colombo ha lavorato e si impegnato moltissimo per potere avere l’autorizzazione alle porte aperte.

A Licodia Eubea, infatti, i dirigenti sono stati autorizzati a far partecipare alla gara una percentuale di tifosi per un quarto della capienza autorizzata per l’impianto sportivo. Perché a Licodia Eubea sì e in provincia di Ragusa no?

Un dilemma e un interrogativo da sottoporre ai diretti interessati in modo da fare applicare coerentemente ed in modo uniforme le direttive sui pubblici spettacoli, di secondaria importanza.

In ogni caso il calcio di inizio è previsto per le ore 15:30’ e il via sarà dato dal direttore di gara, il signor Vincenzo Carnemolla della sezione Aia di Ragusa; gli Assistenti saranno i signori Danilo Regoli e Francesco Salvatore Mugno della sezione Aia di Siracusa.

