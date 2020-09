Sbarco previsto a Pozzallo. Si tratta di un transito

Previsto lo sbarco in serata di 21 migranti, che arriveranno al porto di

Pozzallo a bordo della nave “Mare Ionio”.

Appena saranno effettuati in banchina le operazioni di prelievo dei

tamponi, i migranti verranno immediatamente trasferiti in una

comunità di accoglienza della Sicilia.

