Basket. Gigi Dispinzeri allA Multifidi Comiso

Gigi Dispinzeri arriva a Comiso. Classe 1993, 200 cm di altezza, nato a Caltagirone e cresciuto cestisticamente nelle giovanili della Pallacanestro Trapani, Dispinzeri vanta una carriera di tutto rispetto nonostante la giovane età. Triennio a Gela in C nazionale , poi il passaggio nel 2013 in A2 all’Igea Barcellona prima di approdare l’anno successivo a Patti in C. Una stagione alla F.P. Sport Messina e una divisa fra Manfredonia e Sarno sempre in C tra il 2015 e il 2017. Di seguito il passaggio in serie B per una prestigiosa stagione con Patti nel 2018 e l’anno dopo sempre in B con il forte Battipaglia. L’ultimo campionato (stagione 2019/2020) lo ha disputato nella C Gold in Lombardia con il Brescia. Ora l’accasamento nella famiglia Olympia, un ingaggio che va a completare ufficialmente il roster 2020/2021 della Multifidi Comiso.

Soddisfatto il presidente Biscotto per quanto fatto finora dalla dirigenza biancoblù: “Dopo la conferma di Occhipinti e Turner e l’arrivo di Lukas Landgren, adesso accogliamo Gigi Dispinzeri e il suo grande talento a dar manforte alla squadra. Ringrazio tutti i ragazzi locali, in primis il capitano Savarese, che hanno dimostrato attaccamento alla maglia e alla città confermando la loro disponibilità a giocare per un altra stagione agonistica e nel contempo auguro un buon lavoro a coach Massimiliano Farruggio e al suo vice Alessandro D’Iapico. Abbiamo cercato di preparare una squadra competitiva e ringrazio per questo tutta la dirigenza per il lavoro svolto in tal senso. Voglio altresì augurare un buon campionato a tutte le squadre partecipanti, bene la divisione in due gironi, con l’auspicio che vinca sempre lo sport perché la competizione deve esserci sempre ma deve essere leale. Infine un augurio speciale di buon lavoro desidero rivolgerlo alla neo presidente della FIP Sicilia Cristina Correnti, la prima donna a guidare la Federazione Regionale. Speriamo che questo sia un segnale di buon auspicio per un positivo rinnovamento del basket in Sicilia nonostante le cattive premesse dettate dalla carente organizzazione per le elezioni di qualche giorno fa a Palermo, dove i rappresentanti di 133 società partecipanti hanno dovuto attendere oltre 9 ore prima di potere votare. Speriamo che tutto questo resti soltanto un brutto ricordo”.

I giocatori della Multifidi Comiso si ritroveranno agli ordini di coach Farruggio martedì 15 settembre per l’inizio della preparazione in vista del nuovo campionato il cui inizio è stato fissato verosimilmente per il 15 novembre.

